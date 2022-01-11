Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Adana ekibinde attığı golle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Younes Belhanda, böylelikle Fenerbahçe deplasmanında 2. golünü kaydetmiş oldu. Faslı futbolcu Süper Lig kariyerinde Kadıköy deplasmanlarında yenilgi yüzü görmedi.

Türkiye kariyerine 2017 yılında Galatasaray forması ile 'merhaba' diyen Younes Belhanda'nın Kadıköy'deki yenilmezlik serisi devam ediyor...

Takvim'in haberine göre; Adana Demirspor'un Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden Faslı futbolcu, Kadıköy'de çıktığı 5. Süper Lig maçını da yenilgisiz tamamlamayı başardı.

Galatasaray forması ile Kadıköy'den 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında beraberlikle ayrılan Belhanda, Sarı-Kırmızılılar'la Fenerbahçe'ye karşı 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında deplasmanda galip gelmeyi başarmıştı.

GALİBİYET SAYISINI 3'E ÇIKARDI

31 yaşındaki Belhanda, Adana Demirspor ile Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda 2-1 kazandıkları maç ile Kadıköy'deki galibiyet sayısını ise 3'e çıkarmış oldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan Belhanda, Adana Demirspor'u 2-1 öne geçiren golü attıktan sonra Kadıköy'de tribünlere yönelik yaptığı hareket sebebiyle de Sarı-Lacivertli taraftarların büyük bir tepkisine maruz kaldı.