Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Adana Demirspor, 90+9. dakikada bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve 1 puanı kurtardı.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Adana Demirspor, 90+9. dakikada bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve 1 puanı kurtardı.

Hatayspor'un golü 21. dakikada Onur Ergün'den geldi.

Adana Demirspor ise 90+9. dakikada Tayyip Sanuç ile bu gole cevap verdi.

Maç 1-1'lik beraberlikle noktalanırken Adana Demirspor 10 puana, Hatayspor ise 1 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Mehdi'nin sağdan ceza yayına doğru pasında Lobjanidze topla buluştu. Ceza sahasına doğru ara pasında El Kaabi kaleci ile karşı karşıya kaldı ve arka direkteki Onur Ergün'e pasını aktardı. Onur'un dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada Onyekuru soldan hızla rakip yarı alan doğru ilerledi ve pasını ceza yayında bulunan Belhanda'ya aktardı. Belhanda'nın sert şutunda top az farkla auta gitti.

30. dakikada Riberio'nun kaptığı topla hızlı çıkan Hatayspor'da, Riberio'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Lobjanidze'nin arka direğe ortasında Kevin Varga, kaleci Ertaç ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti fakat Ertaç bu pozisyonda başarılı oldu.

35. dakikada El Kaabi'nin pasında topla buluşan Kamil Ahmet sağdan ortasını yaptı, ceza sahası içinde Kevin Varga dokundu fakat kaleci Ertaç son anda iki hamlede kale çizgisinden topu çıkardı.

38. dakikada Onyerkuru'nun pasında topla buluşan Assombalonga'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunu kaleci Erce son anda çeldi.

53. dakikada Gökhan İnler'in pasında topa buluşan Rodrigues kaleyi karşıdan gören noktadan ceza sahası dışından sert vurdu top az farkla auta gitti.



55. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahasına uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Assombalonga'nın şutu kaleyi bulmadı.



76. dakikada Lobjanidze'nin sağdan yerden ortasında Mehdi Boudjemaa şutunu çekti, ancak top kaleci Ertaç'da kaldı.



88. dakikada Onyekuru'nun sağdan ceza sahasına ortasında, Ndiaye müsait pozisyon vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.



90+3. dakikada Akintola'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde Tayyip Sanuç'un şutunda top ağlara gitti. Maçın orta hakemi Burak Şeker önce golü verdi, daha sonra VAR'ın uyarısı ile pozisyonu izledi ve filelere giden topu iptal etti.



90+8. dakikada kullanılan serbest vuruşun ardından Gökhan İnler'in ortasında Tayyip Sanuç kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1