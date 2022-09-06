SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Başkan Murat Sancak açıkladı! Tayyip Talha Sanuç Beşiktaş'a gidiyor mu?
Beşiktaş transferin bitmesine sayılı günler kala stoper arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha ismi ön plana çıkarken Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak konuya dair aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a açıklamalarda bulundu. İşte Sancak'ın sözleri...
Mehmet Cem Çakır| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2022- 21:05 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022- 21:15
Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha ismi ön plana çıkarken Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak konuya dair aspor.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'a açıklamalarda bulundu.
İŞTE SANCAK'IN SÖZLERİ:
Beşiktaş ile hep görüşüyoruz. Daha öncede görüştük. Şu anda Beşiktaş ile Tayyip Talha konusunda görüştüğümüz haberleri gerçek değil. Tayyip'ten beklentilerimiz yüksek. Tayyip'e yurt dışından da ilgi var.