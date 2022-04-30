Adana Demirspor'da 3 futbolcu yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da yapılan açıklamaya göre 3 futbolcu ile yollar ayrıldı. O isimler Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro olarak ifade edildi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 21:55