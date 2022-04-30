Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncularımıza kulübümüz adına teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.
Ferhat Kaplan ve Lucas Castro sezon başında takıma katılırken, Kaan Kanak ise Ocak 2021'den beri Adana Demirspor forması giyiyordu.
🔵 Oyuncularımızın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme pic.twitter.com/fTl7lOfI3B— Adana Demirspor (@AdsKulubu) April 30, 2022