Vincenzo Montella yönetiminde Süper Lig 'de başarılı bir sezonu geride bırakmak üzere olan Adana Demirspor, transfer döneminde yine adından fazlasıyla söz ettirecek gibi duruyor.
TRANSFER HABERLERİ - Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı
Son dakika transfer haberleri: Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Adı sık sık eski takımı Beşiktaş ile de anılan tecrübeli futbolcunun yeni sezonda Süper Lig ekibinde forma giyeceği öne sürüldü. İşte detaylar...
Şimşekler, bir süre önce Lille'de sözleşmesi sona erecek olan Burak Yılmaz'ı gündemine almıştı. Yönetim yıldız golcüyü takıma kazandırmayı çok istiyor.
37 yaşındaki golcü de daha önce Adana Demirspor'da forma giyebileceğini, taraftarından her zaman etkilendiğini söylemişti.