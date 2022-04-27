Adana Demirspor'da top koşturan Mario Balotelli, futbolu bırakan Arjantinli yıldız Sergio Agüero'nun canlı yayınına katıldı.
Mario Balotelli'den transfer açıklaması! Oynamak istediği takımı açıkladı
Transfer haberi: Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli, geleceğiyle alakalı olarak önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcüden flaş bir transfer itirafı geldi. İşte o açıklamalar...
Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 10:18
Manchester City - Real Madrid maçı ile ilgili sohbet eden ikilinin konuşması Arjantin futboluna geldi. Agüero, Balotelli'ye 'Arjantin'de beğendiğin bir kulüp var mı' diye sordu. Konuşmanın devamında Balotelli şu ifadeleri kullandı:
"Avrupalı her çocuk, Maradona ve Riquelme'nin videolarıyla büyümüştür. Boca'yı onlar sayesinde tanıtım. Bir gün orada oynayacağım hayal ediyordum. Riquelme beni ararsa gelirim."