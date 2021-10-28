28 Ekim 2021, Perşembe

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın acı günü!

Murat Sancak’ın acı günü!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 28.10.2021

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın annesi vefat etti. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak’ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak'ın annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Murat Sancak'ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Allah'tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Kulübün paylaşımında, Murat Sancak ve annesi Mahbube Sancak'ın fotoğrafına yer verilerek "Başımız sağ olsun" ifadesi kullanıldı.

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