Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettikleri Trabzonspor'a 3-1'lik skorla mağlup olan Adana Demirspor'da Gökhan İnler, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Trabzonspor bu sezon iyi işler yaptı. Abdullah hoca da tanıdığım bir hoca. Çok çalışıyor, emeği çok, onlar için de hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Adana Demirspor'da Gökhan İnler, maç sonrası beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, "Çok iyi hazırlandık, birkaç bölümde maça giremedik. Bu zorlu maçlarda 2-0 gerideyken maça ortak olmak kolay olmuyor. Daha bitmedi. Giresunspor maçından hayırlısıyla galibiyetle ayrılırız. Çok erken gol yedik, frenliyor biraz. Elimizden geleni yaptık. Trabzonspor bu sezon iyi işler yaptı. Abdullah hoca da tanıdığım bir hoca. Çok çalışıyor, emeği çok, onlar için de hayırlısı olsun." dedi.