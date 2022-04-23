Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Montella: Böyle penaltı mı verilir?

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu, İtalyan hoca, ""Hedeflerimiz var, hakemlerle alakalı çok konuşmam ama VAR varken gülünç oldu bu karar. Böyle bir pozisyonda nasıl bir penaltı verildi anlayamadım." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 23:30