Adana Demirspor 1-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Bruno Peres (p), Cornelius ve Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un golü ise Vargas'tan geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor, gelecek hafta Antalyaspor karşısında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 22:33 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 22:36
Trabzonspor, Edin Visca'nın ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyon sonrası 2. dakikada penaltı kazandı. 4. dakikada topun başına Abdülkadir Ömür geldi ancak Adana Demirspor kalecisi Arijanet Muric, penaltıda gole izin vermedi. Topun oyun alanı dışına çıkması sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu, mücadeleyi durdurdu ve VAR incelemesini bekledi. VAR hakemi Özgür Yankaya, penaltı sırasında Rassoul'un ceza sahası içine erken girdiğini tespit ederek Yaşar Kemal Uğurlu'yu incelemeye çağırdı. İnceleme sonrası penaltının tekrar edilmesi kararı verildi.
7. dakikada topun başına geçen Bruno Peres, penaltı vuruşunu gole çevirdi ve Trabzonspor formasıyla ilk golünü kaydetti.
Bordo mavililer, 12. dakikada Andreas Cornelius'un kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.
Djaniny Semedo, 61. dakikada takımının üçüncü golünü attı. Trabzonspor, bu sezon ilk kez şehrin trafik plaka numarası olan 61'de gol buldu.
Adana Demirspor'da Matias Vargas, 75. dakikada frikikten skoru belirledi. Loic Remy, 90+3'te penaltı vuruşundan faydalanamadı.
4 hafta aradan sonra kazanan Trabzonspor, puanını 76 yaptı ve kalan 4 maçtan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor, gelecek hafta sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.
Adana Demirspor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 52 puanda kaldı. Adana Demirspor ise Giresunspor deplasmanına gidecek.
ABDULLAH AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, ligde son oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı VavaCars Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Adana Demirspor deplasmanında takımın ilk 11'ini Uğurcan Çakır, Peres, Hugo, Denswil, Siopis, Dorukhan Toköz, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Visca, Kouassi, Cornelius ile oluşturdu.
Trabzonspor'da 1-1 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçında ilk 11'de oynayan Hüseyin Türkmen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Avcı, Bakasetas ve Djaniny'i ise yedek soyundurdu.
Bu oyuncuların yerine Siopis, Abdülkadir Ömür ve Kouassi ilk 11'de sahaya çıktı.