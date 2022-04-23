Adana Demirspor 1-3 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 34. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin gollerini Bruno Peres (p), Cornelius ve Djaniny kaydetti. Adana Demirspor'un golü ise Vargas'tan geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor, gelecek hafta Antalyaspor karşısında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 22:33 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 22:36