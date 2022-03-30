Montella, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce yaptığı açıklamada, dün akşam hazırlık maçında İtalya'ya 3-2 yenilen Türkiye'nin karşılaşmaya iyi başladığını, ancak sonucu elde edemediğini belirtti.

Milli takıma seçilen Yunus Akgün'ün sakin ve sabırlı olması gerektiğini ifade eden Montella, "En önemlisi oraya gidebilmek ve bir başlangıç yapabilmekti. Bizimle beraber futbolu çok yüksek seviyelerde oynamaya başladı. Daha yeni bir başlangıçtı aslında bu sezon. Sakin kalıp çalışmaya devam etmesi lazım. Oraya kadar gitmeyi de çok büyük bir onur olarak görmesi gerekiyor. Oralarda kalabilmesi için devam etmesi lazım." diye konuştu.

Mario Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na davet edilmemesine üzüldüğünü vurgulayan Montella, şöyle devam etti:

"Mario, milli takıma gidemediği için üzgündü. Alınan kararlara saygı duyup çalışmaya devam etmesi gerekiyor. Samet Akaydın da bu sezon müthiş performans gösteren bir futbolcu. Bu seviyelerde devam ederse gelecekte istediğini alabileceğini düşünüyorum. Sakin kalıp çalışmaya devam etmeli."

Montella, ligi ilk 4 içinde bitirmek için çaba sarf edeceklerini kaydetti.