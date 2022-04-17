Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için buraya tıklayabilirsiniz...

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa - Adana Demirspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı 17 Nisan Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.