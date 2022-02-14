Adana Demirsporlu Yunus Akgün: Beşiktaşlılar her pozisyonda yerde!

Adana Demirspor'un genç yıldızı Yunus Akgün, 1-1 berabere biten maçın ardından hem Beşiktaşlılar'a hem siyah beyazlı futbolculara tepki gösterdi. Mücadeleyi değerlendiren Yunus Akgün, "Beşiktaş'ı elimizden kaçırdık. Futbol oyanamak istiyoruz, bize engel oluyorlar. Müthiş mücadele ediyoruz, gerçekten bize engel oluyor. Hafta içi biz de Beşiktaş gibi 120 dakika oynadık. Her pozisyonda yerdeydiler. Hakemler daha dikkatli olsun." dedi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 22:28