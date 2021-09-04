Transfer döneminde yıldız oyuncuları kadrosuna katan Trabzonspor, Süper Lig'e de fırtına gibi başladı ve ilk 3 hafta sonucunda liderlik koltuğuna oturdu. Bordo-mavililer sol bek bölgesini güçlendirmek isterken, gündeme ise Lazio'da kadro dışı kalan Jordan Lukaku geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu transfere 'olur' verirse girişimler hız kazanacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)