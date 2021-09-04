04 Eylül 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Trabzonspor istedi Adana Demirspor alıyor! Marcelo...

Fırtına istedi Adana Demirspor alıyor!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kariyerini sürdüren Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'nun yolu Süper Lig'den geçebilir. Adana Demirspor, bir dönem Trabzonspor'un da ilgilendiği Brezilyalı defans oyuncusu için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kadro dışı kalan Beşiktaş'ın eski savunma oyuncusu Marcelo, Süper Lig'e geri dönüyor.

61 saat'in İtalya basınından derlediği habere göre; Adana Demirspor, Lyon'un stoperi Marcelo'yu istiyor.

Trabzonspor'un bir dönem yakından ilgilendiği Marcelo'nun transferi olumsuz sonuçlanmıştı.

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