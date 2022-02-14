Adana Demirsporlu Samet Akaydın'dan Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan'a tepki!

Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maç sonrası hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi. Samet Akaydın, "Biz sahada futbol oynamak istiyoruz. yere yatmıyoruz, zamana oynamıyoruz. Ancak hakemle diyaloğa giremiyorsun. Art niyetli mi, bilemiyorum. Bize kötü konuşuyor. Beşiktaşlılara dokunuyoruz faul, itiraz ediyoruz sert tepki." dedi.

Adana Demirspor Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2022- 22:24