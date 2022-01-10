10 Ocak 2022, Pazartesi
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Fenerbahçe Adana Demirspor maçında Gökhan İnler'den müthiş gol!
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Mücadelenin 34. dakikasında Gökhan İnler, Adana temsilcisi adına jeneriklik bir gole imza attı. İşte o pozisyon...
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.
Mücadelede durum sarı-lacivertliler lehine 1-0 iken, 34. dakikada sahneye Gökhan İnler çıktı.
37 yaşındaki orta saha, ceza sahası dışından vurduğu müthiş şutla kaleci Berke Özer'i avladı.
İşte gol anı:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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