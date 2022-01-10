10 Ocak 2022, Pazartesi

ADANA DEMİRSPOR

Fenerbahçe Adana Demirspor maçında Gökhan İnler'den müthiş gol!

Gökhan İnler’den müthiş gol!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Mücadelenin 34. dakikasında Gökhan İnler, Adana temsilcisi adına jeneriklik bir gole imza attı. İşte o pozisyon...

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı.

Mücadelede durum sarı-lacivertliler lehine 1-0 iken, 34. dakikada sahneye Gökhan İnler çıktı.

37 yaşındaki orta saha, ceza sahası dışından vurduğu müthiş şutla kaleci Berke Özer'i avladı.

İşte gol anı:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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