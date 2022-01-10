Adana Demirspor'da Younes Belhanda Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu!

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Younes Belhanda açıklamalarda bulundu. İşte Belhanda'nın sözleri... | Son dakika spor haberleri

Younes Belhanda, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

İŞTE BELHANDA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Takım olarak da kazandığımız için mutluyum. 1 hafta bu maça çalıştık. Buradan galibiyetle ayrıldık. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunu da gösteriyoruz." dedi.

Younes Belhanda ayrıca "Tüm maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Büyük maçlarda; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynarken motivasyon kendiliğinden geliyor." ifadelerini kullandı.

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