10 Ocak 2022, Pazartesi
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Adana Demirspor'da Younes Belhanda Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuştu!
Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası Younes Belhanda açıklamalarda bulundu. İşte Belhanda'nın sözleri... | Son dakika spor haberleri
Younes Belhanda, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.
İŞTE BELHANDA'NIN AÇIKLAMALARI:
"Galibiyet golünü attığım için mutluyum. Takım olarak da kazandığımız için mutluyum. 1 hafta bu maça çalıştık. Buradan galibiyetle ayrıldık. Bu ligde kalıcı olmak istiyoruz. Bunu da gösteriyoruz." dedi.
Younes Belhanda ayrıca "Tüm maçlara aynı şekilde hazırlanıyoruz. Büyük maçlarda; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı oynarken motivasyon kendiliğinden geliyor." ifadelerini kullandı.
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