Adana Demirspor Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı!
Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Mustafa Kapı, 2020 Eylül'de Lille'e transfer olmuştu. Fransa temsilcisinin genç takımında görev yapan Kapı, A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen resmi müsabakada forma giyemedi.
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