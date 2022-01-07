08 Ocak 2022, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı!

Mustafa Kapı Süper Lig ekibiyle anlaştı!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 08.01.2022

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa'nın Lille takımında forma giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 3,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, mavi-lacivertli forma altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Mustafa Kapı, 2020 Eylül'de Lille'e transfer olmuştu. Fransa temsilcisinin genç takımında görev yapan Kapı, A takımla antrenmanlara çıkmasına rağmen resmi müsabakada forma giyemedi.

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