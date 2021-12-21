Adana Demirspor 2-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 18. hafta maçında Galatasaray, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Adana Demirspor oldu.

Ev sahibi ekibin golleri 53 ve 58. dakikada Yunus Akgün'den gelirken, 16. dakikada Bjarnason'un kaydettiği gol VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Galatasaray'ın galibiyet hasreti 7 maça yükselirken 24 puanda kaldı. Adana Demirspor ise puanını 29'a yükseltti.

Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısının kapanış mücadelesinde sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak, Adana Demirspor ise Göztepe'nin konuğu olacak.

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇINDAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, ligde son oynadığı Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanında, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Geçen hafta ilk 11'de oynayan Mbaye Diagne sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, Yedlin, Van Aanholt ve Feghouli Adana Demirspor maçında yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Mustafa Muhammed, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan ilk 11'de oynadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasından dolayı yardımcıları Selçuk İnan ve Necati Ateş, takımın başında sahaya çıktı.

ADANA DEMİRSPOR'DA 1 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi takım Adana Demirspor ise deplasmanda galip geldikleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, bu maçta ilk 11'de Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Kaan Kanak, Gökhan İnler, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Balotelli'ye yer verdi.

Akdeniz ekibinde Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de forma giyen Tayyip Talha Sanuç bu maçta ilk 11'de yer almazken, o maçta oyuna sonradan giren Deli, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer aldı.

Öte yandan maç öncesi Adana Demirspor taraftarı, üzerinde İngilizce "Onlara hiçbir şey vermeyin ama onlardan her şeyi alın" yazılı pankart eşliğinde oyuncuların "savaşçı" gibi resmedildiği büyük boy pankartlar açtı.

Adana Demirsporlu oyuncular seremoniye Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle üzerinde "Yüzümüzde kurtuluşun ışığında koşuyoruz" yazılı Uluslararası Adana Yarı Kurtuluş Maratonu konulu pankart taşıdı.

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