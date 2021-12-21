21 Aralık 2021, Salı
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Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün, Adana Demirspor'u öne geçirdikten sonra sevincini sakin bir şekilde yaşadı. Takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Yunus Akgün'e son olarak Mario Balotelli kafasını tekmeleyerek tebrik etti
Adana Demirspor - Galatasaray maçında Mario Balotelli'den olay hareket! Yunus Akgün'ün kafasına tekme attı
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 53. dakikada Yunus Akgün ile bulduğu golde daha önce görülmemiş bir gol sevinci yaşandı. Akdeniz ekibinin dünya yıldızı Mario Balotelli, golü atan takım arkadaşı Yunus Akgün'ün kafasına tekme attı. İşte o an... | Son dakika spor haberleri
Adana Demirsporlu Mario Balotelli'den, Galatasaray'a karşı takımının golünü atan Yunus Akgün'e ilginç bir tebrik geldi.
Galatasaray'dan kiralık olan Yunus Akgün, Adana Demirspor'u öne geçirdikten sonra sevincini sakin bir şekilde yaşadı. Takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Yunus Akgün'e son olarak Mario Balotelli kafasını tekmeleyerek tebrik etti
İşte o an...
Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır
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