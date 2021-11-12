Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş Lionel Messi sözleri! Teklif...

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'da, Başkan Murat Sancak'tan flaş Lionel Messi açıklaması geldi. Sancak, sezon başında PSG'ye transfer olan yıldız oyuncuya o dönem teklif yapmayı düşündüklerini söyledi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 12 maç sonunda 16 puanla 10. sırada bulunan Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Sancak, sezon başında PSG'ye transfer olan Lionel Messi'ye o dönem teklif yapmayı düşündüklerini söyledi.

Hürriyet'e konuşan Sancak, "Ronaldo ve Messi hayalimi süslüyor. Messi'ye teklif yapalım mı diye Metin Korkmaz ile konuşuyorduk. Peki dedim teklif yaptık, ya gelirse? Barcelona'dan limitten dolayı ayrıldı. Limitim yok. Biz de alamayız." ifadelerini kullandı.

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