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SÜPER LİG

Adana Demirspor - Hatayspor maçı | CANLI

Adana Demirspor - Hatayspor | CANLI
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde Adana Demirspor, Hatayspor'u konuk ediyor. İki güçlü ekibin kozlarını paylaştığı maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı devam ediyor. Son 3 maçtır kazanamayan Adana Demirspor sezonun flaş takımı Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor taraftarı önünde kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor. 23 puanla ikinci sırada bulunan Hatayspor ise zirve yarışı için kazanma peşinde. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ:

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Rassoul, Samet, Stambouli, Sinan, Akintola, Yunus, Vargas, Balotelli

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Adekugbe, Mehdi, Riberio, Saba, Traore, Ayoub, Diouf

ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Müsabaka beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor.

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