Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Süper Lig'in yeni temsilcisi Adana Demirspor, bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Mavi Şimşekler'in son hamlesi ise Jose Fontre oldu. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de transfer döneminin tartışmasız yıldızı Adana Demirspor oldu. Younes Belhanda ve Mario Balotelli gibi büyük isimleri bitirerek ses getiren Çukurova temsilcisi, kaleci Ferhat Kaplan ve golcü Britt Assombalonga'dan sonra 10 numara Tayfun Aydoğan'ı da resmen renklerine kattı. Menemen'den ayrılan 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme yapıldı. Beşiktaş altyapısında yetişen Tayfun, Menemen ve Van BBSK formaları giymişti. Geçen sezon İzmir ekibinde 34 maça çıkan Tayfun Aydoğan; 4 kez fileleri sarsıp, 3 asist yapmıştı.

HİÇ HIZ KESMEDEN DEVAM

Adana Demirspor, bu bomba transferlerin ardından iki ismi daha imza aşamasına getirdi. Fotomaç'ın haberine göre; Son olarak AZ Alkmaar forması giyen ve boşa çıkan 28 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile prensipte anlaşıldı. Kariyerinde 380 maça çıkan Svensson 25 gol attı, 65 asist yaptı. Son isimse bonservisi elinde bulunan tecrübeli stoper Jose Fonte. Lille'den ayrılan 37 yaşındaki Portekizli savunmacıyla büyük ölçüde anlaşıldığı öğrenildi. Fonte geçen sezon Lille'de tam 43 maçta boy gösterirken 3 gol, 1 asistle oynadı. Tam 3 bin 689 dakika sahada kalmayı başardı.

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