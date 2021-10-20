20 Ekim 2021, Çarşamba

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan Belhanda sözleri! "Uzun zamandır..."

Montella’dan Belhanda sözleri! Uzun zamandır...
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu. İtalyan antrenör, yıldız futbolcu Younes Belhanda ile ilgili olarak, "Belhanda için biraz sabırlı olmak lazım, uzun zamandır dışarıdaydı. Çok büyük bir yeteneğe sahip. Daha iyi performans vermek için çalışıyor. En iyi yerlere geleceğine eminim. Akintola'nın ise ritmini yakalaması için biraz süreye ihtiyacı var." diye konuştu. | Son dakika spor haberleri

Adana Demirspor, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella, antrenmandan önce yaptığı açıklamada, geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Oyunun genelinde kötü bir Adana Demirspor olmadığını belirten Montella, Yeni Malatyaspor mağlubiyetini unutarak önlerine bakmaları gerektiğini vurguladı.

Montella, Sivasspor maçına motive olduklarına dikkati çekerek, "Sivasspor, uzun zamandır aynı antrenörle çalışan ve Avrupa Ligi gören bir takım. İyi bir meydan okuma olarak görüyoruz. Belhanda için biraz sabırlı olmak lazım, uzun zamandır dışarıdaydı. Çok büyük bir yeteneğe sahip. Daha iyi performans vermek için çalışıyor. En iyi yerlere geleceğine eminim. Akintola'nın ise ritmini yakalaması için biraz süreye ihtiyacı var." diye konuştu.
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