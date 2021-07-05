05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak'tan Bruma açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, flaş transferlere imza atıyor. Adana ekibi Galatasaray'dan Younes Belhanda'yı kadrosuna kattığını duyururken Mario Balotelli ile de sona yaklaştıklarını açıklamıştı. Başkan Murat Sancak, gündemde olan bir diğer yıldız Bruma için açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Eski Galatasaraylı oyuncu Bruma ile anlaşma sağlandığı yönündeki bilgilerle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Sancak, "Bruma ile görüşme olmadı. Kendisiyle herhangi bir çalışmamız bulunmuyor. Transfer listemizde olmayan bir oyuncu" diye konuştu.
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