SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli'ye dev piyango!
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli sergilediği futbolla eski günlerine dönüş sinyali verdi. Bu gelişmelerin ardından Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan destekli konsorsiyumun, İtalya basınında yer alan Mario Balotelli'yi transfer etmek için çalışmalara başladığını yazdı.
İngiliz ekibi Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından 305 milyon pounda satın alınmasının ardından, transferde flaş gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Kulübün yeni başkanı Yasir Al-Rumayyan'ın yıldız oyuncu transferi için kolları sıvadığı ve hedefleri arasında Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli olduğu da iddia edildi.
Bu iddia İtalyan basını Serie B News'tan geldi. Takımın başına Lucien Favre'ın geçirilmesinin muhtemel olduğu ifade edilirken İsviçreli hocanın eski öğrencisi Balotelli'yi iyi tanıdığının altı çizildi.
Transfer gerçekleşirse Adana Demirspor hatırı sayılır bir meblağı kasasına koyabilir. Gana asıllı İtalyan golcü mavi-lacivertli formayla çıktığı toplam 9 karşılaşmada 4 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.
Balotelli, daha önce Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool gibi iki üst düzey kulübün de formasını terletmişti.
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