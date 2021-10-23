23 Ekim 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli'ye dev piyango!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli sergilediği futbolla eski günlerine dönüş sinyali verdi. Bu gelişmelerin ardından Newcastle United'ı satın alan Suudi Arabistan destekli konsorsiyumun, İtalya basınında yer alan Mario Balotelli'yi transfer etmek için çalışmalara başladığını yazdı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor’un yıldızı Balotelli’ye dev piyango!
ADANA DEMİRSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.10.2021

İngiliz ekibi Newcastle United'ın Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından 305 milyon pounda satın alınmasının ardından, transferde flaş gelişmeler yaşanması bekleniyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor’un yıldızı Balotelli’ye dev piyango!

Kulübün yeni başkanı Yasir Al-Rumayyan'ın yıldız oyuncu transferi için kolları sıvadığı ve hedefleri arasında Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli olduğu da iddia edildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor’un yıldızı Balotelli’ye dev piyango!

Bu iddia İtalyan basını Serie B News'tan geldi. Takımın başına Lucien Favre'ın geçirilmesinin muhtemel olduğu ifade edilirken İsviçreli hocanın eski öğrencisi Balotelli'yi iyi tanıdığının altı çizildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor’un yıldızı Balotelli’ye dev piyango!

Transfer gerçekleşirse Adana Demirspor hatırı sayılır bir meblağı kasasına koyabilir. Gana asıllı İtalyan golcü mavi-lacivertli formayla çıktığı toplam 9 karşılaşmada 4 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ - Adana Demirspor’un yıldızı Balotelli’ye dev piyango!

Balotelli, daha önce Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool gibi iki üst düzey kulübün de formasını terletmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ
Montella’dan Belhanda sözleri! Uzun zamandır... Montella'dan Belhanda sözleri! "Uzun zamandır..."
Mario Balotelli’den Menemenspor’a ziyaret! Mario Balotelli'den Menemenspor'a ziyaret!
Balotelli’den tepki çeken hareket! Sadık Çiftpınar... Balotelli'den tepki çeken hareket! Sadık Çiftpınar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör