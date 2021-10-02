02 Ekim 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Antalyaspor Adana Demirspor maçı sonrası Vincenzo Montella: Uyurken yataktan düştüm

Montella: Yataktan düştüm
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Montella yapmış olduğu açıklamada,"Uyurken yataktan düştüm, rüyamda kazanacağımı görüyordum. Heyecandan düştüm, çok güzel bir rüyaydı." ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Montella, "Çok mutluyum. 4 maçlık bir serüveni iyi tamamladık. Hem futbolcularımı kutlamak istiyorum, hem de kulübümüzü. Her türlü imkanı bize sunuyorlar ve futbolcularımız da canla başla mücadele veriyor. Mutluyuz, izne çok mutlu gidiyoruz." dedi.

Maçta güzel bir gol atan Vargas'a değinen İtalyan hoca, "Vargas hak ettiği, mükemmel bir gol attı. Fiziksel olarak da çok önemli bir performans gösteriyor. O da çalışmalarının karşılığı" diye konuştu.

Yüzünde yaralar olan Montella, "Uyurken yataktan düştüm, rüyamda kazanacağımı görüyordum. Heyecandan düştüm, çok güzel bir rüyaydı." ifadelerini kullandı.
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