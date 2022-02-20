Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta mücadelesinde Gaziantep FK - Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:30'da başlayan Gaziantep FK - Adana Demirspor maçı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Caulker, Kitsiou, Mendyl, Furkan, Recep Niyaz, Vetrih, Muhammet, Sagal
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Stambouli, Gökhan, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga