16 Temmuz 2021, Cuma

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı

Adana Demir bir transferi daha açıkladı!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 16.07.2021

Son dakika spor haberleri: Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, bir transferi daha açıkladı. Akdeniz ekibi, Altınordu forması giyen kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu ile resmi sözleşme imzaladı.

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor, sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Altınordu forması giyen 27 yaşındaki Metehan Mimaroğlu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sol kanat oyuncusu Metehan'ın, Bolu kampına katılarak çalışmalara başladığı bildirildi.



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