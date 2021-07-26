Son dakika transfer haberleri: Adana Demirspor Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattı!
Son dakika Adana Demirspor haberleri... Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da transfer harekatı devam ediyor. Belhanda ve Mario Balotelli gibi isimleri kadrosuna katan Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi de transfer etti.
Balotelli ve Belhanda gibi isimleri kadrosuna katarak Süper Lig'e iddialı bir kadro kuran Adana Demirspor son olarka, Montpellier, Tottenham, PSG ve Schalke 04 formaları giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Adana Demirspor tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.
Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain'in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin #Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/ouh5aOcqe9— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 26, 2021
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