Volkan Şen Adana Demirspor'dan ayrıldı!

Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Adana Demirspor'da Volkan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte takıma veda etti.

2 sezondur Adana Demirspor forması giyen ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da Volkan Şen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takıma veda ettiğini açıkladı.

İşte o paylaşım:

"İki sezondur formasını gururla taşıdığını ve şampiyonluk yaşadığım Adana Demirspor kulübünden anlaşarak ayrılıyorum. Gelmem için maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Babam, Abim, Başkanım Murat Sancak'a, Samet Hocam'a, daha önce emeği geçen hocalanma ve tabii ki de Abim, Menajerim Metin Korkmaz'a, Halil Bahar ve Gökhan Hocam'a, gecesini gündüzüne katan her daim yanımızda olan tüm çalışan personelimize, bana göre Türkiye'nin en büyük taraftar gruplanndan Simşekler Grubu'na ve tüm Adana Demirspor taraftarlanna destekleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı Helal edin..."





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