21 Haziran 2021, Pazartesi

ADANA DEMİRSPOR

Volkan Şen Adana Demirspor'dan ayrıldı!

Adana Demirspor'da flaş ayrılık! Kendisi açıkladı
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 21.06.2021

Geçtiğimiz yıl şampiyon olarak 'e çıkan 'da , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte takıma veda etti.

2 sezondur forması giyen ve 'e yükselen Adana Demirspor'da , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takıma veda ettiğini açıkladı.

İşte o paylaşım:

"İki sezondur formasını gururla taşıdığını ve şampiyonluk yaşadığım Adana Demirspor kulübünden anlaşarak ayrılıyorum. Gelmem için maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Babam, Abim, Başkanım 'a, Samet Hocam'a, daha önce emeği geçen hocalanma ve tabii ki de Abim, Menajerim Metin Korkmaz'a, Halil Bahar ve Gökhan Hocam'a, gecesini gündüzüne katan her daim yanımızda olan tüm çalışan personelimize, bana göre Türkiye'nin en büyük taraftar gruplanndan Simşekler Grubu'na ve tüm Adana Demirspor taraftarlanna destekleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakkınızı Helal edin..."


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