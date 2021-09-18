18 Eylül 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Mario Balotelli Adana Demirspor Rizespor maçında ilk golünü kaydetti

Balotelli siftah yaptı!
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin süper yıldızı Mario Balotelli, Süper Lig'deki ilk golünü bu maçta penaltıdan kaydetti.

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Adana Demirspor'un sezon başında Monza'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü futbolcu Mario Balotelli, Süper Lig'deki ilk golünü bu maçta kaydetti.

İtalyan forvet, 32. dakikada kazanılan penaltı atışında fileleri havalandırarak mavi-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

İşte A. Demir'in kazandığı penaltı pozisyonu:



Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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