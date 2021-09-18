Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: “Daha fazla gol atabilirdik”
Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Bizim takımın golden sonra ki sergilediği performans çok iyi. Bunu çok beğendim. Biz o kadar gol kaçırdık ki daha fazla gol atabilirdik” ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası, "Bizim takımın golden sonra ki sergilediği performans çok iyi. Bunu çok beğendim. Biz o kadar gol kaçırdık ki daha fazla gol atabilirdik" dedi.
Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Çok beğendiğim bir takım sahada buldum bugün. İlk 40 dakika müthiş tempoda geçirdik ve ilk yarının son 2-3 dakikasında takım biraz dağıldı, gol yeme riski de yaşadık. İkinci yarıda gol yedik ama bizim takımın golden sonra ki sergilediği performans çok iyi. Bunu çok beğendim. Biz o kadar gol kaçırdık ki daha fazla gol atabilirdik. O golleri de atabilsek farklı bir sonuç olurdu. O golleri atmamız gerekiyordu, rakibimizi de tebrik ediyorum attıkları gol için" diye konuştu.
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