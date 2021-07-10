10 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'dan bir transfer daha! Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'dan bir transfer daha geldi. Mavi Şimşekler, Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga gibi yıldızların ardından, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında ter döken Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından Jonas Svensson'u renklerine kattı.
Mavi Şimşekler, 28 yaşındaki Norveçli sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra yükselen Adana Demirspor; Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katmıştı.
Hoş Geldin Jonas Svensson!⚡#AdanalıViking #AdanaDemirspor pic.twitter.com/FAb1tegPDi— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 10, 2021
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