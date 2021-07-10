10 Temmuz 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'dan bir transfer daha! Jonas Svensson ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Adana Demirspor'dan bir transfer daha!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'dan bir transfer daha geldi. Mavi Şimşekler, Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga gibi yıldızların ardından, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımında ter döken Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Transferin hızlı takımı Adana Demirspor, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımından Jonas Svensson'u renklerine kattı.

Mavi Şimşekler, 28 yaşındaki Norveçli sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'e 26 yıl aradan sonra yükselen Adana Demirspor; Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Britt Assombalonga gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katmıştı.

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