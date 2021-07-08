Adana Demirspor'dan David Luiz'e resmi teklif! Belhanda ve Balotelli'nin ardından...
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor bir bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. Adana temsilcisinin Younes Belhanda ve Mario Balotelli'nin ardından David Luiz'e de kanca taktığı ve Brezilyalı stopere 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transferde vites arttırdı...
Sezona damga vuracak transferler gerçekleştiren Akdeniz ekibi; Mario Balotelli ve Belhanda bombasının ardından dünya yıldızı David Luiz'e kancayı attı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Adana Demirspor'un kariyerinde PSG, Arsenal ve Chelsea gibi takımlarda forma giyen Brezilyalı yıldız David Luiz'i için girişimlere başladığı kaydedildi.
Adana Demirspor'un, 34 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiği ve beklemeye geçtiği kaydedildi.
Premier Lig'de 213 maça çıkan tecrübeli stoper, 14 gol ve 8 asistlik skor katkısında bulundu.
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