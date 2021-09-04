04 Eylül 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor'da Vincenzo Montella ilk antrenmanına çıktı!

Montella ilk antrenmanına çıktı!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 04.09.2021

Adana Demirspor, yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Kulüpten yapılan duyuruya göre, mavi-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. | Son dakika spor haberleri

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Futbolcular, antrenmanda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde çalıştı.

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