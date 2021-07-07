07 Temmuz 2021, Çarşamba

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor Mario Balotelli'yi kadrosuna kattığını açıkladı! İşte sözleşme detayları...

Yılın transferi tamam! Balotelli resmen Adana Demirspor'da
ADANA DEMİRSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 Giriş Tarihi: 07.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Adana ekibinden yapılan açıklamada İtalyan forvetin 3 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Daha önce Galatasaray ile yollarını ayıran Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Adana ekibi, bir başka dünya yıldızı Mario Balotelli'yi transfer ettiğini açıkladı. Adana Demirspor'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan golcü 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

İŞTE ADANA DEMİRSPOR'UN PAYLAŞIMLARI

Adana Demirspor Mario Balotelli'yi bu videoyla duyurdu!

NE KADAR KAZANACAK?

Ajansspor'un haberine göre; Adana Demirspor, Balotelli'ye yaklaşık 2 milyon Euro, bonuslarla beraber 2.5 milyon Euro ödeyecek. Şu anda İstanbul'da olan Balotelli'nin hafta sonunda ise Adana'ya gitmesi planlanıyor.

BALOTELLI KİMDİR?

30 yaşındaki futbolcu, kariyerine Lumezzane altyapısında başladı. Oradan Inter'in U19 takımına transfer olan İtalyan golcü, bir sezonun ardından Inter'in A takımına yükseldi. Mavi siyahlılarda geçirdiği 3 sezonun ardından, İngiliz devi Manchester City'nin yolunu tuttu. Burada başarılar yakalayan santrfor, sırasıyla Milan, Liverpool, OGC Nizza, Marsilya ve Brescia'da oynadı. Son olarak İtalya 2. Lig ekibi Monza'ya transfer olan Balotelli, buradaki 1 sezonun ardından serbest kaldı.

Saha içinde yaptıkları kadar saha dışı olayları ve gol sevinçleriyle de sürekli gündem olan golcü, 412 maçta 167 gol ve 35 asist kaydetti. Ayrıca milli takımı olan İtalya'da da 2012 Avrupa Şampiyonası'nın parlayan yıldızlarından biri olmuştu. Mavi formayla 36 maça çıkan futbolcu, 14 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ
Balotelli Adana Demirspor için İstanbul'da Balotelli Adana Demirspor için İstanbul'da
Adana Demirspor Balotelli transferini bitiriyor! İşte Türkiye'ye geliş tarihi Adana Demirspor Balotelli transferini bitiriyor! İşte Türkiye'ye geliş tarihi
Adana Demirspor Başkanı'ndan Bruma açıklaması! Adana Demirspor Başkanı'ndan Bruma açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör