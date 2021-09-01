Son dakika spor haberi: Adana Demirspor yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'yı resmen açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu. Mavi şimşeklerde takımın başına Vincenzo Montella getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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