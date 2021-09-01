01 Eylül 2021, Çarşamba

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Adana Demirspor yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'yı resmen açıkladı!

Süper Lig ekibine İtalyan hoca! Resmen açıklandı
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Samet Aybaba'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'yı getirdi. Adana ekibi İtalyan teknik adam ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un yeni hocası belli oldu. Mavi şimşeklerde takımın başına Vincenzo Montella getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz daha önce Fiorentina, Sevilla, Milan, Sampdoria ve Roma takımlarını çalıştıran teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık anlaşma imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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