31 Ağustos 2021, Salı

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Vincenzo Montella ile anlaşma sağladı | Son dakika spor haberleri

Anlaşma sağlandı! Adana Demirspor’a İtalyan hoca
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 Giriş Tarihi: 31.08.2021

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da Samet Aybaba'nın ayrılığı sonrası yeni teknik belli oldu. Buna göre Adana Demirspor yoluna kariyerinde Roma, Sevilla ve AC Milan'ı da çalıştıran, son olarak İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da görev yapan Vincenzo Montella ile devam edecek.
Anlaşma tamam! Adana Demirspor'a İtalyan hoca İtalyan hoca

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