Son dakika: Adana Demirspor'da Samet Aybaba istifa etti! | ADS haberleri

Süper Lig'e flaş transferlerle giriş yapan Adana Demirspor'un tecrübeli hocası Samet Aybaba istifa etti. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da yaşanan gelişme ardından kimin takımın başına getirileceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de flaş bir ayrılık yaşandı... 26 yıl aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıran Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba görevinden istifa etti.

Mavi lacivertli takımla Süper Lig'de 3 maça çıkan Aybaba, 2 beraberlik 1 mağlubiyet elde etti.

BAZI ADANA DEMİRSPOR TARAFTARLAR AYBABA'YI İSTİFAYA DAVET ETTİ

Adana Demirspor'un Konyaspor ile oynadığı maç öncesi sosyal medyada Samet Aybaba'nın görevinden ayrılacağı ile ilgili söylentiler ortaya atılmıştı. Maç sonrası ise bazı taraftarlar Twitter'da attıkları tweetler ile Samet Aybaba'yı istifaya davet ederken, bazı taraftarlar da tecrübeli teknik adama destek çıktı.

BALOTELLI İLE YILDIZI BARIŞMADI

Süper Lig'in 3'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin tepkisi maça damga vurmuştu.

Konyaspor ile oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli golcü, son derece etkisiz bir performans sergiledi ve 57. dakikada yerini Ezeh'e bıraktı. Bu oyuncu değişikliği sonrasında Balotelli'nin tepkileri mücadeleye damga vurdu.

TAKIM ARKADAŞINA YUMRUK ATTI

57. dakikada yerini Ezeh'e bırakan Balotelli, yedek kulübesine geldikten sonra adeta ortalığı birbirine kattı. İtalyan yıldız, öfkeyle etrafına bağırdı. Yanında oturan takım arkadaşının koluna da yumruk atan Balotelli'nin o anları sosyal medyada büyük tepki çekti.

AYBABA, BALOTELLI VE BELHANDA'NIN PERFORMANSLARINDAN MEMNUN DEĞİLDİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'un Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Samet Aybaba, Mario Balotelli ve Younes Belhanda'nın performanslarından memnun olmadığını söylemişti.

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