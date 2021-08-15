17 Ağustos 2021, Salı

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Fenerbahçe maçı öncesi Samet Aybaba: Merkezde kim güçlüyse o kazanacaktır

Aybaba’dan F.Bahçe yorumu: Merkezdeki oyuncular...
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 Giriş Tarihi: 15.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Karşımızda kaliteli bir takım var. Yeni sistem, yeni hoca. Fenerbahçe'nin sistemini inceledik. Ona göre planımızı yaptık.  Merkezde kim güçlüyse maçı kazanacaktır." dedi. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Muhteşem bir şampiyonluk öyküsü var. Hak edenin şampiyon olduğu, insanlara keyif veren bir sezon geçiririz umarım. 11 oyuncu aldık, 11 oyuncu elimizdeydi.

Karşımızda kaliteli bir takım var. Yeni sistem, yeni hoca. Fenerbahçe'nin sistemini inceledik. Ona göre planımızı yaptık. Merkezde kim güçlüyse maçı kazanacaktır.

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