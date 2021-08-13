14 Ağustos 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Adana Demirsporlu Mario Balotelli tecavüz davasında aklandı!

Mario Balotelli tecavüz davasında aklandı!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 13.08.2021

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'un, yıldız golcüsü Mario Balotelli, 2017'den beri süren tecavüz davasında aklandı. İtalyan oyuncunun avukatı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kabul edilemez ve aşağılayıcı suçlamanın haksız olduğunun kanıtlanmasının ardından Mario çok mutlu" ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in yeni takımmlarından Adana Demirspor'un dikkat çeken transferi Mario Balotelli hakkında flaş bir karar verildi. İtalyan golcünün 2017 yılında Nice'te oynadığı dönemde hakkında açılan tecavüz davasından aklandığı bildirildi.

İtalyan yıldızın avukatı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kabul edilemez ve aşağılayıcı suçlamanın haksız olduğunun kanıtlanmasının ardından Mario çok mutlu" ifadelerini kullandı.

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