04 Ocak 2022, Salı

ADANA DEMİRSPOR

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ - Adana Demirspor'da corona virüsü şoku! Mario Balotelli'nin test sonucu pozitif çıktı

Adana Demirspor’a Balotelli’den kötü haber!
ADANA DEMİRSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 Giriş Tarihi: 04.01.2022

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli corona virüsüne yakalandı. Yıldız futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli corona virüsüne yakalandı. Yıldız futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Mario #Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir.

Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ
İzmir’de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı!
Montella: Gösterdiğimiz performansa göre... Montella: Gösterdiğimiz performansa göre...
Murat Sancak A Spor’a konuştu! G.Saraylılar Yunus’a kızmasın Murat Sancak A Spor'a konuştu! "G.Saraylılar Yunus'a kızmasın"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör