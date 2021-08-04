04 Ağustos 2021, Çarşamba

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup’a talip oldu.

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 2 yıldızına talip oldu!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, yaptığı transferler adından söz ettirdi. Adana ekibi Beşiktaş'ın 2 yıldızı Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup’a da talip oldu.

Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup'a talip oldu.

Fanatik'in haberine göre; toplam maliyeti 6 milyon Euro'yu aşan oyuncuları göndermeye hemen yeşil ışık yakan yönetim, Demir'e oyuncularla görüşme izni verdi.

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