Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan Shkodran Mustafi bombası!
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'da, transfer harekatı devam ediyor. Mavi Şimşekler'de gözler stoper mevkisine çevrilmiş durumda. Teknik direktör Samet Aybaba'nın raporuna göre çalışmalarını yürüten Akdeniz ekibi, savunmaya takviye hedefinde. Dünyaca ünlü yıldız David Luiz ile görüşmelerine devam eden Adana Demirspor, Schalke 04 ile sözleşmesi biten Shkodran Mustafi için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Mario Balotelli, Belhanda, Stambouli ve Jonas Svensson transferleriyle şov yapan Adana Demirspor'un durmaya niyeti yok. Stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Akdeniz ekibi, David Luiz ile görüşmelerini sürdürürken ses getirecek bir ismi daha gündemine aldı.
Milliyet'in haberine göre; Adana Demirspor, Schalke 04 ile sözleşmesi sona eren Shkodran Mustafi ile temasa geçti. Arnavut asıllı Alman stoperin menajeriyle yapılan görüşmenin son derece olumlu geçtiği ifade edildi. Uzun yıllar Arsenal forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bonservisi için bugüne dek yaklaşık 40 milyon euro ödendi. Mustafi, Almanya Milli Takımı formasını da 20 kez sırtına geçirdi.
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