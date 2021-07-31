31 Temmuz 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Adana'da Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli izdihamı!

Adana’da Mario Balotelli izdihamı
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, Adana'ya geldi. Havalimanında yıldız futbolcuya dokunmak isteyen taraftarlar izdihama sebep oldu. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

Adana Demirspor'un yeni transferi İtalyan oyuncu Mario Balotelli takımının Bolu kampından ayrılıp Adana'ya geldi. Havalimanında Balotelli'yi karşılayan Adana Demirspor taraftarları, futbolcuya dokunmak için izdiham yarattı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un, kariyerinde daha önce önemli kulüplerde forma giymiş yeni transferi Mario Balotelli, takımının Bolu kampından izin alarak Adana'ya geldi. Havalimanına inen Balotelli'yi yaklaşık 1000 kişilik bir taraftar grubu karşıladı. Sloganlarla futbolcunun gelmesini bekleyen Adana Demirsporlu taraftarlar, Balotelli'nin alana gelmesiyle İtalyan futbolcuya dokunmak için birbiriyle yarıştı. Polis kortejiyle kendisini almaya gelen araca zorlukla ulaşan Bolatelli, daha sonra evine doğru yola çıktı. Havaalanının çıkışında meşale yakan taraftarlar Balotelli'yi evine uğurladı.

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