Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'dan bir transfer daha! David Akintola resmen açıklandı
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, yaz transfer döneminin en flaş takımlarından biri konumunda. Daha önce yıldız oyuncuları kadrosuna katan Adana ekibi, son olarak David Akintola'yı transfer ettiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transferde hız kesmiyor.
Mavi-lacivertli ekip, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Akintola, 7 gole imza atmıştı.
Adana Demirspor daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Lucas Castro, Benjamin Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu ve Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna dahil etmişti.
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