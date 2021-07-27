27 Temmuz 2021, Salı

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'dan bir transfer daha! David Akintola resmen açıklandı

Adana Demirspor'dan bir transfer daha!
ADANA DEMİRSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.07.2021

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, yaz transfer döneminin en flaş takımlarından biri konumunda. Daha önce yıldız oyuncuları kadrosuna katan Adana ekibi, son olarak David Akintola'yı transfer ettiğini duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor transferde hız kesmiyor.

Mavi-lacivertli ekip, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Akintola ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon Atakaş Hatayspor'da kiralık olarak forma giyen Akintola, 7 gole imza atmıştı.

Adana Demirspor daha önce Mario Balotelli, Younes Belhanda, Britt Assombalonga, Jonas Svensson, Lucas Castro, Benjamin Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu ve Tayfun Aydoğan'ı kadrosuna dahil etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ADANA DEMİRSPOR HABERLERİ
Benjamin Stambouli Süper Lig'de! Benjamin Stambouli Süper Lig'de!
Murat Sancak'tan A Spor'a Emre Mor açıklaması! Murat Sancak'tan A Spor'a Emre Mor açıklaması!
Adana Demirspor'dan David Luiz ve Umut Meraş açıklaması! Adana Demirspor'dan David Luiz ve Umut Meraş açıklaması!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör