14 Temmuz 2021, Çarşamba

ADANA DEMİRSPOR

Son dakika transfer haberi: Adana Demirspor'dan 2 bomba daha! David Luiz ve Akintola ile anlaşma sağlandı

Adana Demirspor'dan 2 bomba daha! Yıldız oyuncularla anlaşma sağlandı
ADANA DEMİRSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 Giriş Tarihi: 14.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Daha önce yaptığı Younes Belhanda ve Mario Balotelli transferleriyle büyük ses getiren Adana ekibi, David Luiz ve Akintola ile de büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, sezon başlamadan önce yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye başladı. Adana ekibi Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda ve yıldız futbolculardan Mario Balotelli'yi transfer etmişti. Mavi lacivertliler transfer bombalarına devam ediyor. Arsenal'den ayrılan Brezilyalı stoper David Luiz ve geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da geçiren Akintola ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

A Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bir 6 numara, bir stoper, bir yabancı ve yerli kaleci, bir sol bek ve sağ açık alacağız. David Luiz bize gelmek istiyor, tabi ücrette anlaşırsak." dedi.

Murat Sancak: David Luiz bize gelmek istiyor

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