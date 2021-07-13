Son dakika transfer haberi: Lucas Castro Adana Demirspor'da!
Transfer döneminin en gözde takımlarından Adana Demirspor, bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Mavi Şimşekler, Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assombalonga gibi yıldızlarından ardından geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te oynayan Lucas Castro'yu renklerine bağladı. | Son dakika spor haberleri
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Castro'yu 2 yıllık sözleşme imzalayarak renklerine bağladı.
Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından biri olan Adana Demirspor, son olarak geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te forma giyen Lucas Castro'yu kadrosuna kattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız son olarak Karagümrük forması giymiş 32 yaşındaki Arjantinli orta saha Lucas Castro ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde Cagliari ve Catania gibi kulüpler bulunan Castro, geçen sezonun ikinci yarısında Karagümrük'te 16 karşılaşmada forma giydi" ifadelerine yer verildi.
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