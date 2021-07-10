Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Adana temsilcisi Younes Belhanda'yı kadrosuna kattığını açıklamasının ardından dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'yi de renklerine bağladı. Bir başka transfer Assombalonga ise İtalyan golcüden övgüyle bahsetti. 28 yaşındaki oyuncu, "Ondan öğreneceğimiz çok fazla şey olacak" dedi.