10 Temmuz 2021, Cumartesi

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor Tayfun Aydoğan ile anlaştı!

Adana Demirspor'dan bir transfer daha!
ADANA DEMİRSPOR
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Giriş Tarihi: 10.07.2021

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, transfer dönemine de hızlı bir giriş yaptı. Adana temsilcisi son olarak orta saha oyuncuyu Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Tayfun Aydoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Tayfun, geçen sezon Menemenspor'da forma giymişti.


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